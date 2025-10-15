Diese unterschätzte Blue-Chip-Aktie könnte das nächste KI-Kraftpaket werden

Caterpillar hat sich als Marktführer im Bereich Baumaschinen etabliert, zuletzt aber vor allem auch als wichtiger strategischer Partner für die Energieversorgung von KI-Anwendungen. Im Jahr 2025 hat die Aktie des Unternehmens bereits eine beachtliche Performance hingelegt. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist der zunehmende Bedarf an Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren – und genau hier kommt Caterpillar ins Spiel. Das Unternehmen bietet mit seiner Expertise im Bereich Turbinen und Power-Systems entscheidende Komponenten für die KI-Infrastruktur.

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) die Weltwirtschaft umkrempelt, hat der traditionsreiche Maschinenbauer Caterpillar (CAT) eine überraschend starke Stellung im Bereich der KI-Infrastruktur aufgebaut. Während viele Tech-Giganten wie Nvidia und Microsoft im Mittelpunkt des Hypes stehen, könnte Caterpillar ein verborgenes Powerplay sein – und das nicht nur für langfristige Investoren.

Ein Beispiel ist die Partnerschaft mit Joule Capital Partners und Wheeler Machinery zur Bereitstellung von 4 Gigawatt Stromkapazität für ein geplantes KI-Datenzentrum in Utah. Solche Projekte zeigen, wie Caterpillar seine Maschinenkompetenz in den wachsenden KI-Markt einbringt und zu einem unverzichtbaren Player in der KI-Infrastruktur wird.

Die Aktien von Caterpillar sind in diesem Jahr bereits um rund 41 Prozent gestiegen, wobei es allein in den letzten sechs Monaten um mehr als 70 Prozent aufwärts ging. Die Aktie hat mittlerweile ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 26, was sie teurer macht als viele ihrer Wettbewerber. Doch die Investoren sind bereit, den Preis zu zahlen, da sie das Unternehmen als eine Schlüsselressource für die Zukunft der Energieversorgung in der KI-Ära sehen. Besonders die Solar Turbines-Sparte von Caterpillar wird als verstecktes Juwel angesehen – mit hohen Margen und riesigem Wachstumspotenzial.

Durch seine Expansion in die KI-Infrastruktur rückt Caterpillar immer mehr in den Fokus. Langfristig könnte die Aktie von den enormen Investitionen in den Energiesektor profitieren und dabei den Markt noch mehr überraschen. Auch wenn die Dividendenrendite mit 1,19 Prozent im Vergleich zu anderen Dividendenaktien eher moderat erscheint, punktet Caterpillar immerhin mit Verlässlichkeit. Mittlerweile 31 Jahre in Folge wurden die Ausschüttungen kontinuierlich gesteigert, zuletzt um rund 7 Prozent.

Der Zukunfts-Fokus für Caterpillar bleibt aber auf KI und Infrastruktur gerichtet, was den Konzern von vielen anderen Blue-Chip-Unternehmen abhebt. Der Baumaschinen-Riese steht an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Mit einem starken Portfolio im Energiesektor und der nötigen Infrastruktur für die KI-Revolution ist das Unternehmen gut positioniert, um von der nächsten großen Welle in der Technologiebranche zu profitieren. Wenn sich die aktuelle Baubegeisterung bei Rechenzentren und KI-Infrastruktur bei Cat in den Gewinnen niederschlägt, könnte dieser klassische Maschinenbauer in Zukunft auch als KI-Kraftpaket ins Rampenlicht rücken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

