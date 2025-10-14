    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNFON AktievorwärtsNachrichten zu NFON

    Plusvisionen-Analyse

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    NFON Aktie - Gute Verbindung mit künstlicher Intelligenz

    Nfon will künftig seine Telefon-Diense mit KI verknüpfen.

    Der Blick trägt weit über die Stadtgrenzen Münchens hinweg. Der Cloud-Telefondienstleister Nfon hat in eine Event-Location im 32. Stock in den Highlight-Towers München geladen. Es soll über die Zukunft des Unternehmens und damit – natürlich – über künstliche Intelligenz (KI) gesprochen werden. Was das für die Aktie bedeutet. Weiterlesen

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Thomas Schumm
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse NFON Aktie - Gute Verbindung mit künstlicher Intelligenz Nfon will künftig seine Telefon-Diense mit KI verknüpfen.