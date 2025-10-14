Plusvisionen-Analyse
NFON Aktie - Gute Verbindung mit künstlicher Intelligenz
Nfon will künftig seine Telefon-Diense mit KI verknüpfen.
Der Blick trägt weit über die Stadtgrenzen Münchens hinweg. Der Cloud-Telefondienstleister Nfon hat in eine Event-Location im 32. Stock in den Highlight-Towers München geladen. Es soll über die Zukunft des Unternehmens und damit – natürlich – über künstliche Intelligenz (KI) gesprochen werden. Was das für die Aktie bedeutet. Weiterlesen
