Intel - Aktie unter Druck -5,58 % - 14.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -5,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,84 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +1,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +64,00 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,37 % 1 Monat +55,35 % 3 Monate +58,84 % 1 Jahr +47,84 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,24 Mrd.EUR wert.

Belastet vom US-chinesischen Handelsstreit und teils deutlichen Kursverlusten großer Banken zum Auftakt der Berichtssaison haben die US-Börsen am Dienstag Einbußen erlitten. Der Erholungsversuch am Vortag, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.