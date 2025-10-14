    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel - Aktie unter Druck -5,58 % - 14.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -5,58 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel - Aktie unter Druck -5,58 % - 14.10.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -5,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.553,20€
    Basispreis
    17,42
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.300,00€
    Basispreis
    15,52
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,84 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +1,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +64,00 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,37 %
    1 Monat +55,35 %
    3 Monate +58,84 %
    1 Jahr +47,84 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,24 Mrd.EUR wert.

    Schwächer - Handelsstreit mit China, Berichtssaison


    Belastet vom US-chinesischen Handelsstreit und teils deutlichen Kursverlusten großer Banken zum Auftakt der Berichtssaison haben die US-Börsen am Dienstag Einbußen erlitten. Der Erholungsversuch am Vortag, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt …

    Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Spannung im Halbleitermarkt, ASML öffnet die Bücher – hohe Erwartungen im Raum: ASML NV vor Zahlenpublikation, Analysten erwarten Umsatzsprung und warnen vor 2026


    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -5,91 %
    +1,97 %
    +55,49 %
    +60,18 %
    +47,91 %
    +16,63 %
    -30,99 %
    +16,38 %
    +1.433,69 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel - Aktie unter Druck -5,58 % - 14.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -5,58 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.