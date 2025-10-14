RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 261,8EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 16:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Gerard Cassidy
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 343
Kursziel alt: 343
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gerard Cassidy
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 343
Kursziel alt: 343
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte