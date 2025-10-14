Kursgewinne - Zollkonflikt sorgt für Verunsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag angesichts einer hohen Unsicherheit zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,61 Prozent.

Die Sorge vor einem fortgesetzten Handelskonflikt zwischen China und den USA stütze zudem die Festverzinslichen. China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.