DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal von 5200 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien insbesondere bei Kupfer positiv ausgefallen, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 58,12EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 52

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



