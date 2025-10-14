DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal von 5200 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien insbesondere bei Kupfer positiv ausgefallen, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 58,12EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 52
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
