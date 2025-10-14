    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Umfangreiches Tarif-Update

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht neuen Tarif / Ab sofort sind zahlreiche neue Leistungen für Gewerbekunden und Privatkund:innen verfügbar (FOTO)

    Köln (ots verb) -

    - Erstmalig weitet ROLAND sein Konfliktlöser-Angebot auch auf das
    Firmenkundensegment aus
    - Neu für Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation, umfangreiche
    Konfliktlösungsangebote, ausgeweiteter Schutz bei Verträgen
    - Neu für Privatkund:innen: Gebündelter Internet-Rechtsschutz und umfassende
    Premium-Deckung

    ROLAND Rechtsschutz hat sein Tarif-Angebot angepasst - mit umfangreichen
    Änderungen für Privat- und vor allem für Gewerbekunden. Mit den Anpassungen
    reagiert das Unternehmen auf sich verändernde Kundenanforderungen in einem
    dynamischen Umfeld. Alle Leistungen des neuen Tarifs sind ab sofort verfügbar.

    Außergerichtliche Einigungen für Firmen: besonders sinnvoll bei steigenden
    Kosten und zunehmenden Insolvenzen

    Während die letzte Tarifanpassung im Jahr 2023 vor allem Privatkund:innen in den
    Mittelpunkt rückte, steht dieses Mal das Firmenkundensegment im Fokus.
    "Erstmalig weiten wir unser Konfliktlösungsangebot auch auf unsere Gewerbetarife
    aus", so Tarja Radler, Vertriebsvorständin bei ROLAND Rechtsschutz. Viele
    Gewerbekunden leiden derzeit unter dem wirtschaftlichem Druck und der
    Kostenexplosion. In so einem Umfeld seien außergerichtliche Lösungswege
    besonders sinnvoll "Wir sehen auch bei unseren Firmenkunden einen steigenden
    Bedarf an außergerichtlichen Einigungen. Denn sie zeigen einen Ausweg aus der
    Preisspirale." Darüber hinaus sind diese Lösungswege oft auch deutlich
    schneller. "Was nützt es einem Firmenkunden, wenn er über den Rechtsweg Recht
    zugesprochen bekommt - und am Ende ist die Vertragspartei längst insolvent",
    führt Radler aus. Denn: Auch steigende Insolvenzen machen Unternehmern zunehmend
    Sorgen. Laut der Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamtes haben im Jahr
    2024 in Deutschland 21.812 Unternehmen Insolvenz angemeldet* - rund 4.000 mehr
    als in 2023.** Damit stieg die Insolvenzzahl um mehr als 22 Prozent. Die
    Tarif-Antwort von ROLAND hierzu befindet sich im neuen Firmentarif Premium: Er
    bietet Rechtsschutz für die Insolvenzanfechtung sowie deutliche Vorteile im
    Arbeits-Rechtsschutz.

    Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation und umfangreiche Konfliktlösungsangebote

    Ein Produkt-Highlight im neuen Tarif ist der Fokus auf Wirtschaftsmediation. In
    der Premiumdeckung besteht Versicherungsschutz für Mediationsverfahren nun auch
    in zuvor ausgeschlossenen Bereichen. "Wir wollen unseren Gewerbekunden für jedes
    Problem bzw. für jeden Konflikt ein passendes Konfliktlösungs-Angebot anbieten.
    Deshalb haben wir uns nicht auf das Problem konzentriert, sondern nach einer
    Lösung gesucht", so Radler. Gerade im Bereich Vertragsrecht oder auch im
    Handels- und Gesellschaftsrecht könne Wirtschaftsmediation sehr sinnvoll sein.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Umfangreiches Tarif-Update ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht neuen Tarif / Ab sofort sind zahlreiche neue Leistungen für Gewerbekunden und Privatkund:innen verfügbar (FOTO) - Erstmalig weitet ROLAND sein Konfliktlöser-Angebot auch auf das Firmenkundensegment aus - Neu für Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation, umfangreiche Konfliktlösungsangebote, ausgeweiteter Schutz bei Verträgen - Neu für Privatkund:innen: …