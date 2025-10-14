Umfangreiches Tarif-Update
ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht neuen Tarif / Ab sofort sind zahlreiche neue Leistungen für Gewerbekunden und Privatkund:innen verfügbar (FOTO)
Köln (ots verb) -
- Erstmalig weitet ROLAND sein Konfliktlöser-Angebot auch auf das
Firmenkundensegment aus
- Neu für Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation, umfangreiche
Konfliktlösungsangebote, ausgeweiteter Schutz bei Verträgen
- Neu für Privatkund:innen: Gebündelter Internet-Rechtsschutz und umfassende
Premium-Deckung
ROLAND Rechtsschutz hat sein Tarif-Angebot angepasst - mit umfangreichen
Änderungen für Privat- und vor allem für Gewerbekunden. Mit den Anpassungen
reagiert das Unternehmen auf sich verändernde Kundenanforderungen in einem
dynamischen Umfeld. Alle Leistungen des neuen Tarifs sind ab sofort verfügbar.
Außergerichtliche Einigungen für Firmen: besonders sinnvoll bei steigenden
Kosten und zunehmenden Insolvenzen
Während die letzte Tarifanpassung im Jahr 2023 vor allem Privatkund:innen in den
Mittelpunkt rückte, steht dieses Mal das Firmenkundensegment im Fokus.
"Erstmalig weiten wir unser Konfliktlösungsangebot auch auf unsere Gewerbetarife
aus", so Tarja Radler, Vertriebsvorständin bei ROLAND Rechtsschutz. Viele
Gewerbekunden leiden derzeit unter dem wirtschaftlichem Druck und der
Kostenexplosion. In so einem Umfeld seien außergerichtliche Lösungswege
besonders sinnvoll "Wir sehen auch bei unseren Firmenkunden einen steigenden
Bedarf an außergerichtlichen Einigungen. Denn sie zeigen einen Ausweg aus der
Preisspirale." Darüber hinaus sind diese Lösungswege oft auch deutlich
schneller. "Was nützt es einem Firmenkunden, wenn er über den Rechtsweg Recht
zugesprochen bekommt - und am Ende ist die Vertragspartei längst insolvent",
führt Radler aus. Denn: Auch steigende Insolvenzen machen Unternehmern zunehmend
Sorgen. Laut der Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamtes haben im Jahr
2024 in Deutschland 21.812 Unternehmen Insolvenz angemeldet* - rund 4.000 mehr
als in 2023.** Damit stieg die Insolvenzzahl um mehr als 22 Prozent. Die
Tarif-Antwort von ROLAND hierzu befindet sich im neuen Firmentarif Premium: Er
bietet Rechtsschutz für die Insolvenzanfechtung sowie deutliche Vorteile im
Arbeits-Rechtsschutz.
Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation und umfangreiche Konfliktlösungsangebote
Ein Produkt-Highlight im neuen Tarif ist der Fokus auf Wirtschaftsmediation. In
der Premiumdeckung besteht Versicherungsschutz für Mediationsverfahren nun auch
in zuvor ausgeschlossenen Bereichen. "Wir wollen unseren Gewerbekunden für jedes
Problem bzw. für jeden Konflikt ein passendes Konfliktlösungs-Angebot anbieten.
Deshalb haben wir uns nicht auf das Problem konzentriert, sondern nach einer
Lösung gesucht", so Radler. Gerade im Bereich Vertragsrecht oder auch im
Handels- und Gesellschaftsrecht könne Wirtschaftsmediation sehr sinnvoll sein.
