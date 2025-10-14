ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht neuen Tarif / Ab sofort sind zahlreiche neue Leistungen für Gewerbekunden und Privatkund:innen verfügbar (FOTO)

Köln (ots verb) -



- Erstmalig weitet ROLAND sein Konfliktlöser-Angebot auch auf das

Firmenkundensegment aus

- Neu für Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation, umfangreiche

Konfliktlösungsangebote, ausgeweiteter Schutz bei Verträgen

- Neu für Privatkund:innen: Gebündelter Internet-Rechtsschutz und umfassende

Premium-Deckung



ROLAND Rechtsschutz hat sein Tarif-Angebot angepasst - mit umfangreichen

Änderungen für Privat- und vor allem für Gewerbekunden. Mit den Anpassungen

reagiert das Unternehmen auf sich verändernde Kundenanforderungen in einem

dynamischen Umfeld. Alle Leistungen des neuen Tarifs sind ab sofort verfügbar.





Außergerichtliche Einigungen für Firmen: besonders sinnvoll bei steigendenKosten und zunehmenden InsolvenzenWährend die letzte Tarifanpassung im Jahr 2023 vor allem Privatkund:innen in denMittelpunkt rückte, steht dieses Mal das Firmenkundensegment im Fokus."Erstmalig weiten wir unser Konfliktlösungsangebot auch auf unsere Gewerbetarifeaus", so Tarja Radler, Vertriebsvorständin bei ROLAND Rechtsschutz. VieleGewerbekunden leiden derzeit unter dem wirtschaftlichem Druck und derKostenexplosion. In so einem Umfeld seien außergerichtliche Lösungswegebesonders sinnvoll "Wir sehen auch bei unseren Firmenkunden einen steigendenBedarf an außergerichtlichen Einigungen. Denn sie zeigen einen Ausweg aus derPreisspirale." Darüber hinaus sind diese Lösungswege oft auch deutlichschneller. "Was nützt es einem Firmenkunden, wenn er über den Rechtsweg Rechtzugesprochen bekommt - und am Ende ist die Vertragspartei längst insolvent",führt Radler aus. Denn: Auch steigende Insolvenzen machen Unternehmern zunehmendSorgen. Laut der Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamtes haben im Jahr2024 in Deutschland 21.812 Unternehmen Insolvenz angemeldet* - rund 4.000 mehrals in 2023.** Damit stieg die Insolvenzzahl um mehr als 22 Prozent. DieTarif-Antwort von ROLAND hierzu befindet sich im neuen Firmentarif Premium: Erbietet Rechtsschutz für die Insolvenzanfechtung sowie deutliche Vorteile imArbeits-Rechtsschutz.Gewerbekunden: Wirtschaftsmediation und umfangreiche KonfliktlösungsangeboteEin Produkt-Highlight im neuen Tarif ist der Fokus auf Wirtschaftsmediation. Inder Premiumdeckung besteht Versicherungsschutz für Mediationsverfahren nun auchin zuvor ausgeschlossenen Bereichen. "Wir wollen unseren Gewerbekunden für jedesProblem bzw. für jeden Konflikt ein passendes Konfliktlösungs-Angebot anbieten.Deshalb haben wir uns nicht auf das Problem konzentriert, sondern nach einerLösung gesucht", so Radler. Gerade im Bereich Vertragsrecht oder auch imHandels- und Gesellschaftsrecht könne Wirtschaftsmediation sehr sinnvoll sein.