ISX Financial EU Plc erhält T2 (RTGS)-Zugang über Zentralbanken

NICOSIA, Zypern, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), ein im EWR zugelassenes E-Geld-Institut (EWI), freut sich bekanntzugeben, dass es von seiner heimischen Aufsichtsbehörde, der Central Bank of Cyprus (CBC), die Genehmigung erhalten hat, auf T2, die Echtzeit-Bruttoabwicklungsplattform (RTGS) des Eurosystems, zuzugreifen, in Übereinstimmung mit Abschnitt 35A der Provision and Use of Payment Services and Access to Payment Systems Laws of 2018 to 2025 (31(I)/2018.

Mit dieser Zulassung steht das Unternehmen an der Spitze der Nicht-Bank-Teilnehmer und eine direkte Kommunikation mit der RTGS-Plattform des Eurosystems wird ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht es die Abwicklung von grenzüberschreitenden Großbetragszahlungen, unabhängig von der Notwendigkeit einer Sponsorbank, wie sie üblicherweise von E-Geld- und Zahlungsinstituten gefordert wird. Die oben genannten Entwicklungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des ISXX-Zahlungssystems und die Produkttiefe.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISXX, kommentierte die jüngste Zulassung: „Als direkter T2-RTGS-Teilnehmer erhöhen wir die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Gegenparteien, verringern das operationelle Risiko und erweitern die Produktpalette, die wir unseren Kunden anbieten können."

Der T2-Zugang ermöglicht es ISXX, ihren eigenen Liquiditätspool direkt auf ihren Zentralbankkonten zu verwalten und verbessert die Geschäftstätigkeit von ISXX weiter, ohne dass sie sich auf externe Sponsorbanken verlassen muss, um Liquiditätsbewegungen in ihrem Namen zu verwalten.

Der T2-Zugang ermöglicht es ISXX auch, ihre eigenen SWIFT-Zahlungen über ihre eigene Infrastruktur für grenzüberschreitende Transaktionen zu kontrollieren und zu verwalten. ISXX wird bald in der Lage sein, Euro (€)-Zahlungen an/von anderen direkt und indirekt an die Zentralbank angeschlossenen Finanzinstituten weltweit zu senden/empfangen, ohne auf die SWIFT/BIC-Infrastruktur einer Sponsorbank angewiesen zu sein. Auf diese Weise stärkt das Unternehmen seine Beteiligung an globalen Korrespondentennetzen und seine grenzüberschreitenden Fähigkeiten.

Durch die direkte Integration in T2 erhält das Unternehmen künftig Zugang zum währungsübergreifenden TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), das es ihm ermöglicht, Sofortzahlungen zwischen Euro (€), Dänischen Kronen (DKK) und Schwedischen Kronen (SEK) direkt über die jeweiligen Zentralbanken und nicht über Korrespondenzbanken abzuwickeln. TIPS wird die Kosten senken, die Abwicklungsgeschwindigkeit erheblich verbessern und das Kontrahentenrisiko verringern.

In der Zwischenzeit hat sich das Unternehmen bereits an die (Zentral-)Bank von Lettland angebunden und wird in Kürze den Betrieb aufnehmen. Außerdem wird die Anbindung an die (Zentral-)Bank von Litauen abgeschlossen, um Pfadvielfalt und Systemredundanz zu ermöglichen. Dies wird sich kurzfristig positiv auf die Einnahmen auswirken.

Informationen zu ISX Financial EU Plc

ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

ISXX CEO Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen, einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld. Karantzis besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung, ist eingetragener Trans Tasman IP Attorney und Fellow of Engineers Australi.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5558726/ISX_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-erhalt-t2-rtgs-zugang-uber-zentralbanken-302583645.html