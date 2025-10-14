Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,91USD pro Feinunze und notiert damit +0,66 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 51,71USD und damit -1,21 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,35USD und verzeichnet ein Minus von -2,03 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.515,00USD
|+2,50 %
|Platin
|1.644,50USD
|-0,45 %
|Kupfer London Rolling
|10.522,58USD
|-2,35 %
|Aluminium
|2.742,65PKT
|-0,72 %
|Erdgas
|3,027USD
|-2,09 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +2,50 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.10.25, 17:29 Uhr.