Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,91USD pro Feinunze und notiert damit +0,66 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 51,71USD und damit -1,21 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,35USD und verzeichnet ein Minus von -2,03 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.515,00 USD +2,50 % Platin 1.644,50 USD -0,45 % Kupfer London Rolling 10.522,58 USD -2,35 % Aluminium 2.742,65 PKT -0,72 % Erdgas 3,027 USD -2,09 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +2,50 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.10.25, 17:29 Uhr.