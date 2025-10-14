    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne - China-Rhetorik im Handelsstreit stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen leicht zu, T-Note-Future steigt.
    • Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 4,04 Prozent.
    • Handelskonflikt mit China stützt Festverzinsliche.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne - China-Rhetorik im Handelsstreit stützt
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 113,22 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,04 Prozent.

    Die Sorge vor einem fortgesetzten Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten stütze zudem die Festverzinslichen. Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.

    Dem Markt fehlte es ansonsten an klaren Impulsen. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Auch in den nächsten Tagen werden voraussichtlich keine Informationen aus der ersten Reihe bekanntgegeben. Schließlich ist ein Ende der teilweisen Schließung von Bundesbehörden ("Shutdown") nicht in Sicht./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursgewinne - China-Rhetorik im Handelsstreit stützt Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 113,22 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,04 Prozent. Die Sorge vor einem …