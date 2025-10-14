    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 28. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 28. Oktober 2025
    • ASML, PNC, Bank of America und viele Q3-Zahlen
    • G20-Treffen und IWF-Jahrestagung bis 16. Oktober
    • Verbraucherpreise und Industrieproduktion im Fokus

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 28. Oktober 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen
    12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Rexel, Q3-Umsatz
    USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
    08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
    20:00 USA: Fed Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

    09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe + 17.40 gemeinsame Pk

    10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

    11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland

    14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanair’s Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.

    USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

    SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz
    08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    SWE: EQT, Q3-Zahlen
    USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    USA: US Bancorp, Q3-Zahlen
    USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP 8/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
    15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025

    09:00 DEU: #TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

    09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz

    09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

    09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

    11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

    USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

    SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
    07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz
    08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz
    12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
    23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

    USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/25
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
    04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
    16:00 USA: Frühindikator 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE + 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report
    07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen
    12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz
    18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

    USA: Halliburton, Q3-Zahlen
    USA: 3M, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
    11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
    07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
    10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen
    12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
    17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
    22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
    22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop, Q3-Zahlen
    NLD: Randstad, Q3-Zahlen
    USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
    USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Pekin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
    07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
    08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    FIN: Elisa, Q3-Zahlen
    FRA: Accor, Q3-Zahlen
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
    ITA: Prada, Q3-Umsatz
    NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    USA: Hasbro, Q3-Zahlen
    USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
    10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
    12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: CFNA-Index 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
    08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)
    USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

    EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
    22:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
    USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
    13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig) 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
    08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
    10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
    USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
    USA: Edison International, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
    14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

    DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






