    TAGESVORSCHAU

    Termine am 15. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML und ABN Amro veröffentlichen Q3-Umsatzdaten.
    • USA: PNC, First Horizon, Bank of America, Q3-Zahlen.
    • G20-Treffen der Finanzminister bis 16. Oktober 2025.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen
    12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Rexel, Q3-Umsatz
    USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
    08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
    20:00 USA: Fed Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

    09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe + 17.40 gemeinsame Pk

    10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

    11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland

    14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanair’s Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.

    USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

    SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
