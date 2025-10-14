GA-ASI und Hanwha schließen endgültige Vereinbarung über die Produktion des Gray Eagle(R) STOL UAS ab

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und der südkoreanische Branchenführer Hanwha Aerospace unterzeichneten am 14. Oktober eine Vereinbarung über eine Partnerschaft bei der Entwicklung des unbemannten Flugzeugsystems (UAS) Gray Eagle Short Take and Landing (GE STOL). Diese wegweisende Vereinbarung markiert den Beginn einer neuen Phase in der Zusammenarbeit der USA und Südkorea im Bereich Verteidigung, die über traditionelle Bündnisstrukturen hinausgeht und UAS-Lösungen der nächsten Generation bereitstellt, die unabhängig von Start- und Landebahnen sind und Befehlshabern angesichts sich wandelnder Missionsanforderungen ein Maximum an Optionen bieten.

Zugehöriges Bild

Die Vereinbarung markiert den Beginn eines gemeinsamen Entwicklungs- und Produktionsprogramms zwischen GA-ASI und Hanwha, dessen Umsetzung umgehend beginnen soll. Das GE STOL wird einem weltweiten Kundenstamm angeboten, einschließlich dem südkoreanischen Verteidigungsministerium und dem US-Kriegsministerium.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen ein serienreifes GE STOL-Modell entwerfen und bauen. Der Jungfernflug ist für das Jahr 2027 geplant, die erste Auslieferung an Kunden für 2028. Mit einem bereits flugfähigen, von GA-ASI finanzierten Prototyp hat das Programm seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Entwicklung bis zur Auslieferung zu beschleunigen. Durch die Nutzung der bewährten Gray Eagle-Basis und zukunftsorientierter Investitionen bietet die Zusammenarbeit den schnellsten Weg mit dem geringsten Risiko zur Erreichung der Einsatzfähigkeit. GA-ASI und Hanwha Aerospace werden während der gesamten Konstruktionsphase eng zusammenarbeiten und eine Produktionsstätte in Südkorea für die Endmontage und Fertigung des GE STOL errichten, wobei GA-ASI die endgültige Integration übernimmt. GA-ASI wird auch weiterhin seine anderen Gray Eagle-Modelle in San Diego produzieren.