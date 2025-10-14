Noram Lithium Corporation identifiziert Potenzial für Kalium als Nebenprodukt in der Lithiumlagerstätte Zeus

Vancouver, British Columbia – 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich bekannt zu geben, dass die weiterführende Auswertung der Analyseergebnisse von 91 Kernbohrlöchern, die auf dem Lithiumprojekt Zeus („Zeus“ oder das „Projekt“) im Clayton Valley in Nevada niedergebracht wurden, weitere Möglichkeiten für potenzielle Nebenprodukte aufgezeigt hat, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts insgesamt deutlich verbessern könnten.

Wie bereits am 18. August 2025 bekannt gegeben wurde, wurden in den hochgradigen Lithiumabschnitten (Lithiumgehalte von mehr als 1.000 ppm auf mindestens 15 Fuß oder 4,6 Metern) erhöhte Konzentrationen der kritischen Elemente Rubidium und Cäsium ermittelt. Eine anschließende erneute Bewertung desselben Datensatzes hat ergeben, dass diese Proben im Schnitt 5,17 % Kalium enthalten, das als Kali (Pottasche) – ein stark nachgefragtes Produkt mit weit verbreiteter Anwendung in landwirtschaftlichen Düngemitteln – gewonnen werden könnte.

Der Preis von Kali liegt aktuellen Marktdaten zufolge (YCharts, September 2025) bei 352,50 US$ pro Tonne. Kali wird in der Regel als Kaliumchlorid (KCl) oder Kaliumsulfat (K2SO4) produziert. Bei der Umwandlung von Kalium in diese Verbindungen erhöht sich die Masse des Enderzeugnisses in beträchtlichem Maße: um das ca. 1,9-fache für KCl bzw. um das ca. 2,2-fach für K2SO4. Das legt nahe, dass ungefähr eine Tonne Kali aus zehn Tonnen des verarbeiteten lithiumhaltigen Tonsteins von Zeus produziert werden könnte, und bietet daher eine beachtliche Chance für ein Nebenprodukt zur Lithiumgewinnung.

„Die Aufdeckung des Kalipotenzials bei Zeus verleiht einem bereits robusten Projekt eine weitere spannende Dimension“, so Sandy MacDougall, Chairman von Noram Lithium Corp. „Mit Lithium, Rubidium, Cäsium und nun auch Kali haben wir es hier tatsächlich mit einem Vorkommen mehrerer Rohstoffe zu tun. Dies stärkt den Wettbewerbsvorteil von Zeus gegenüber anderen Lithium-Tonstein-Projekten weltweit und macht es noch attraktiver für strategische Partner und Investoren.“

Es sind zwar weitere metallurgische Untersuchungen erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Gewinnbarkeit zu bewerten, das Vorkommen mehrerer potenzieller Nebenprodukte, nämlich Rubidium, Cäsium und Kali, könnte sich doch sehr positiv auf ein zukünftiges Wirtschaftsmodell und die Erschließungspläne für das Lithiumprojekt Zeus auswirken.