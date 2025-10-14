Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes schwächeln: SDAX und MDAX stürzen ab, Dow Jones im Plus
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen, zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus. Welche Unternehmen dabei besonders auffallen, erfahren Sie hier.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.288,93 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,57%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 30.147,07 Punkten und fällt um 1,29%. Noch stärker im Minus ist der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Rückgang von 1,45% auf 17.016,08 Punkte. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, zeigt sich schwächer und verliert 0,85%, womit er bei 3.654,02 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigt sich der amerikanische Dow Jones Index mit einem leichten Plus von 0,32% und notiert bei 46.180,71 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet hingegen ein leichtes Minus von 0,13% und steht bei 6.643,56 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine schwächere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, wobei insbesondere der SDAX und der MDAX deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der Dow Jones hingegen kann sich als einziger Index im Plus behaupten, während der S&P 500 nahezu unverändert bleibt.
DAX TopwerteHeidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 1.78% an, gefolgt von Zalando mit 1.51% und Volkswagen (VW) Vz, das um 1.24% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge, angeführt von Continental mit einem Minus von 4.23%. Siemens fiel um 2.99%, während Brenntag mit -2.92% ebenfalls stark abgab.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Deutsche Wohnen mit einem Anstieg von 2.22% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 1.62% und IONOS Group, das um 1.51% zulegte.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Entwicklung, angeführt von RENK Group mit einem Rückgang von 4.62%. Kion Group fiel um 4.59%, während Stroeer mit -4.30% ebenfalls schwach abschnitt.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt PVA TePla mit einem Anstieg von 2.16% die beste Performance, gefolgt von STRATEC mit 1.74% und Draegerwerk, das um 1.05% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind stark negativ, angeführt von ATOSS Software mit einem Rückgang von 6.76%. Stabilus fiel um 4.56%, während thyssenkrupp nucera mit -3.99% ebenfalls schwach abschnitt.
TecDAX TopwerteIm TecDAX hebt sich IONOS Group mit einem Anstieg von 1.51% hervor, gefolgt von Draegerwerk mit 1.05% und United Internet, das um 0.59% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von ATOSS Software mit einem Rückgang von 6.76%. HENSOLDT fiel um 3.22%, während Nagarro mit -3.01% ebenfalls schwach abschnitt.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Walmart mit einem Anstieg von 2.88%, gefolgt von American Express und Caterpillar, die beide um 2.67% zulegten.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind von NVIDIA mit einem Rückgang von 3.44% angeführt, gefolgt von Goldman Sachs Group mit -2.41% und JPMorgan Chase, das um 1.95% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Wells Fargo mit einem Anstieg von 7.36% hervor, gefolgt von MGM Resorts mit 3.80% und Dollar Tree, das um 3.74% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen NVIDIA mit einem Rückgang von 3.44%, gefolgt von Broadcom mit -3.50% und Archer Daniels Midland Company, das um 3.94% fiel.
