Deutlicher Kurssprung bei der Wells Fargo Aktie - 14.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Wells Fargo Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,65 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wells Fargo ist eine der größten US-Banken, bekannt für umfassende Finanzdienstleistungen und ein starkes Filialnetz. Hauptkonkurrenten sind JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup. Die Bank bietet ein breites Spektrum an Finanzprodukten und hebt sich durch Markenbekanntheit und Kundennähe ab.

Der Kurs der Wells Fargo Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wells Fargo Aktie damit um -0,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Wells Fargo auf +0,86 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Wells Fargo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,67 % 1 Monat -1,29 % 3 Monate -3,14 % 1 Jahr +22,78 %

Informationen zur Wells Fargo Aktie

Es gibt 3 Mrd. Wells Fargo Aktien. Damit ist das Unternehmen 233,85 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen, zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus. Welche Unternehmen dabei besonders auffallen, erfahren Sie hier.

Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen hat mehreren großen US-Banken im dritten Quartal überraschend hohe Milliardengewinne beschert. Das größte US-Institut JPMorgan Chase , Citigroup und die Investmentbank Goldman Sachs übertrafen mit ihren …

Belastet vom US-chinesischen Handelsstreit und teils deutlichen Kursverlusten großer Banken zum Auftakt der Berichtssaison haben die US-Börsen am Dienstag Einbußen erlitten. Der Erholungsversuch am Vortag, der auf den Rückschlag am Freitag gefolgt …

Wells Fargo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wells Fargo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wells Fargo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.