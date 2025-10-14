    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Verluste eingedämmt - US-China-Handelsstreit bleibt Thema

    • Europas Börsen reduzieren Verluste zum Handelsende.
    • Dow Jones dreht ins Plus, folgt Wall Street-Trend.
    • Handelsstreit USA-China bleibt zentrales Thema.
    LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag zum Handelsende ihre Verluste teils merklich eingegrenzt. Sie folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial ins Plus drehte.

    Der erneut entfachte Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China bleibt derweil zentrales Thema - und belastet. "Beide Seiten signalisieren zwar Gesprächsbereitschaft, im Augenblick scheint aber keine Seite klein beigeben zu wollen", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets an.

    Der Leitindex des Euroraums, der EuroStoxx 50 , schloss mit minus 0,29 Prozent auf 5.552,05 Punkte. Der Cac 40 in Paris dämmte seine Abschläge ebenfalls deutlich ein.

    Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,40 Prozent auf 12.434,81 Zähler. Der britische FTSE 100 drehte im späten Handel ins Plus und schloss mit einem Zuwachs von 0,10 Prozent auf 9.452,77 Punkte./ajx/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
