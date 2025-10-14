    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Austria AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Austria
    Telekom Austria: Q3-Ergebnisse 2025 der A1 Group enthüllt!

    Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine Umsatzsteigerung von 3,5 %, angetrieben durch höhere Erlöse im ICT-Geschäft und ein starkes Wachstum in CEE, während der Free Cashflow um 52 % anstieg.

    Telekom Austria: Q3-Ergebnisse 2025 der A1 Group enthüllt!
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Umsatzsteigerung von 3,5 % im Q3 2025 im Vergleich zu Q3 2024, hauptsächlich durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten im ICT-Geschäft.
    • Umsätze aus Dienstleistungen stiegen um 0,7 % im Q3, mit starkem Wachstum in CEE, das den Rückgang in Österreich mildert.
    • Core OPEX blieb im Q3 stabil, da der Effizienzfokus höhere produktbezogene Kosten kompensierte.
    • EBITDA erhöhte sich um 2,8 % im Q3, mit dem höchsten Beitrag aus Bulgarien und Belarus.
    • Nettoergebnis stieg um 6,0 % in den ersten neun Monaten 2025, unterstützt durch ein verbessertes Finanzergebnis.
    • CAPEX sanken um 12 % im Jahresvergleich in Q1-Q3, während der Free Cashflow um 52 % anstieg, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Investitionen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Telekom Austria ist am 14.10.2025.

    Der Kurs von Telekom Austria lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.


    Telekom Austria

    -0,11 %
    -2,49 %
    -7,41 %
    -7,88 %
    +4,77 %
    +93,97 %
    +86,26 %
    +122,99 %
    +38,11 %
    ISIN:AT0000720008WKN:588811





