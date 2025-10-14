EuroTeleSites: Umsatz 70,5 Mio. EUR & 58,3% Marge im Q3 2025
EuroTeleSites AG beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 3,6% und 47 neuen Standorten, während das Investment-Grade-Rating die finanzielle Stabilität unterstreicht.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- EuroTeleSites AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 3,6% im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Umsatz von 70,5 Mio. EUR führte.
- Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von 60,6 Mio. EUR mit einer Marge von 86,0% und ein EBITDAaL von 41,0 Mio. EUR mit einer Marge von 58,3%.
- EuroTeleSites hat 47 neue Standorte eröffnet, was die Gesamtzahl der Standorte auf 13.739 erhöht, und 77 neue Mieter an bestehenden und neuen Standorten gewonnen.
- Die Investitionen (CAPEX) beliefen sich auf 11,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- EuroTeleSites feiert sein zweijähriges Börsenjubiläum an der Wiener Börse, erhält eine Bestätigung des Investment-Grade-Ratings von Fitch und eine Anpassung des Ausblicks auf „positiv“.
- Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von etwa 4%, und das Unternehmen setzt seinen Fokus auf Schuldenabbau und nachhaltiges Wachstum.
Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,83 % im
Plus.
+1,24 %
+1,03 %
-1,61 %
-1,61 %
+0,51 %
-4,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte