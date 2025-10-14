Salzgitter will über Wandelanleihe Aurubis-Aktien losschlagen
- Salzgitter plant Wandelanleihe über 500 Millionen Euro.
- Teilverkauf der Aurubis-Beteiligung bis 2032 möglich.
- Aurubis-Aktien entsprechen 7,5% des Grundkapitals.
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Die Schuldverschreibungen sollen bis zum Jahr 2032 laufen und einen Nennbetrag von 500 Millionen Euro haben, wie Salzgitter überraschend am Dienstagabend mitteilte. Anleger sollen die Papiere unter bestimmten Bedingungen in Aurubis-Aktien umtauschen können, die anfänglich etwa 7,5 Prozent des Grundkapitals des Kupferkonzerns entsprechen. Salzgitter ist mit knapp 30 Prozent größter Aktionär.
Die Aktien von Aurubis sind im MDax gelistet, dem Index der mittelgroßen Werte. Insgesamt wird der Konzern an der Börse mit rund fünf Milliarden Euro bewertet. Die Papiere von Salzgitter gehören dem Kleinwerte-Index SDax an. Der Konzern kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 1,7 Milliarden Euro./stw /he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 113,3 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +5,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,09 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -47,04 %/-2,91 % bedeutet.
AURUBIS hebt Kupfer-Aufschlag für 2026 auf Rekordwert
Aurubis, Europas größter Kupferproduzent, wird seinen europäischen Kunden im kommenden Jahr einen Aufschlag von 315 USD je Tonne berechnen.
