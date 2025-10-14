Salzgitter will über Wandelanleihe Aurubis-Aktien losschlagen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 113,3 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +5,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,09 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -47,04 %/-2,91 % bedeutet.