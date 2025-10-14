Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt
- LVMH Umsatz im Q3 um 1% gestiegen, besser als erwartet.
- Mode- und Ledersparte fiel weniger stark als befürchtet.
- Gesamtumsatz in 9 Monaten um 2% auf 58,1 Mrd. Euro.
PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.
Das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte ging dabei im dritten Quartal nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Alle anderen Sparten verzeichneten Zuwächse. In New York legten LVMH-Hinterlegungsscheine in der Folge um mehr als zwei Prozent zu.
Für die ersten neun Monate ergibt sich nach dem schwachen ersten Halbjahr im Zuge einer schwächeren Nachfrage insgesamt aber ein organischer Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 58,1 Milliarden Euro. Angesichts ungünstiger Wechselkurse lag der Rückgang insgesamt sogar bei vier Prozent./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 572,4 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,73 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 290,93 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 580,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -11,70 %/+9,29 % bedeutet.
@Fipps
Chart - Update (Tagesbasis/€)
LVMH / DAY / XETRA / 02-08-2025
Ja, alles richtig. Siehe meine Aussagen in meinem Blog:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1-10/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77482203
LVMH befindet sich nachweislich in einer Sauregurkenzeit, die sich noch länger halten könnte, sollten die USA den Zollstreit weiterhin eskalieren wollen. Vergesse aber niemals, dass es immer Gründe gab, weshalb gute Qualitätsaktien starke Korrekturen hatten und wie sinnvoll es war, genau dann genauer hinzuschauen, wenn die meisten anderen Marktteilnehmer den Ausgang suchten. Wann soll man wirklich günstig in eine solche Aktie kommen, wenn nicht in Zeiten wie diesen? Natürlich warten sensible Anlagenaturen zu, bis sie erste Anzeichen von nachhaltiger Besserung sehen, während hartgesottene-erfahrene Anleger eben zugreifen, wenn alle am Heulen sind. Ich selbst warte nicht zu, bis eine Aktie 25% Up-Move hinter sich hat, bevor sie eine Preismarke erreicht, die dann mehr Aufschluss über die weitere "langfristige" Richtung bringt. Das Problem mit dem (oft zu langen) Zuwarten ist, wenn eine Aktie dann oft im hohen zweistelligen Bereich "höher" steht, bevor der gemeine Kleinanleger überhaupt Wind davon bekommt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Die Frage ist also, zu welcher Gruppe man am Ende gehören möchte, was jeder für sich selbst entscheiden muss.