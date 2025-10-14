    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt

    Für Sie zusammengefasst
    • LVMH Umsatz im Q3 um 1% gestiegen, besser als erwartet.
    • Mode- und Ledersparte fiel weniger stark als befürchtet.
    • Gesamtumsatz in 9 Monaten um 2% auf 58,1 Mrd. Euro.
    Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

    Das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte ging dabei im dritten Quartal nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Alle anderen Sparten verzeichneten Zuwächse. In New York legten LVMH-Hinterlegungsscheine in der Folge um mehr als zwei Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Short
    616,69€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    527,26€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 10,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die ersten neun Monate ergibt sich nach dem schwachen ersten Halbjahr im Zuge einer schwächeren Nachfrage insgesamt aber ein organischer Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 58,1 Milliarden Euro. Angesichts ungünstiger Wechselkurse lag der Rückgang insgesamt sogar bei vier Prozent./jha/he

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    +8,17 %
    -2,69 %
    +8,73 %
    +9,64 %
    -18,76 %
    -14,63 %
    +28,27 %
    +239,53 %
    +18.527,77 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 572,4 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 290,93 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 580,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -11,70 %/+9,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte …