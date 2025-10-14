Natural Field entwickelt die Co-Loading-Liposomen-Technologie weiter, um die Wirksamkeit bei der Gesundheitsförderung zu steigern

Während der Forschungs- und Entwicklungsphase konzentrierte sich Natural Field auf CoQ10-Liposomen und Curcumin-Liposomen, um die Wirksamkeit für die Herz- und Darmgesundheit zu verbessern. Die Daten belegen ihre signifikanten Vorteile für die Herz-Kreislauf- und Darmgesundheit und bieten den Verbrauchern weltweit eine neue Möglichkeit der Gesundheitsergänzung.

XI'AN, China, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Im September 2025 gab Natural Field einen Forschungsdurchbruch in der Co-Loading-Liposomen-Technologie bekannt, insbesondere für aktive Inhaltsstoffe wie Coenzym Q10 (CoQ10) und Curcumin. Die innovative Co-Loading-Liposomen-Technologie hat die Bioverfügbarkeit und Stabilität von Rohstoffen weiter verbessert und bietet Kunden eine wirksamere Unterstützung ihrer Gesundheit.

Dieser technologische Durchbruch bringt die folgenden Vorteile:

1. Höhere Bioverfügbarkeit: Durch die strukturelle Optimierung von Co-Loading-Liposomen können mehrere funktionelle Inhaltsstoffe synergetisch verpackt und stabil und effizient an die Zielorte gebracht werden.

2. Verbesserte Stabilität: Gewöhnliche Liposomen sind nach wie vor auf die zelluläre Aufnahme nach der extrazellulären Freisetzung angewiesen, die leicht durch den P-Glykoprotein (P-gp)-Efflux begrenzt wird, was zu einer unzureichenden intrazellulären Eintrittseffizienz führt. Die neue Co-Loading-Liposomen-Technologie kann diesen Effluxweg nicht nur wirksam umgehen, sondern auch seine Aktivität hemmen, wodurch die Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe erheblich verbessert und ihre Stabilität während der Lagerung und des In-vivo-Transports erhöht wird.

3. Synergistisches Wirkungspotenzial: Die Kombination von seltenen Ginsenosiden mit CoQ10 und Curcumin erhöht nicht nur die Membranstabilität, sondern sorgt auch für mehr aktive Inhaltsstoffe. So werden beispielsweise die Synergieeffekte von antioxidativer Unterstützung und Anti-Aging-Hautpflege erfüllt und die funktionalen Dimensionen der Produkte erweitert.

4. Erweiterte kundenspezifische Entwicklungsfähigkeiten: Natural Field hat ein „One-Stop-Liposomen-Service"-Modell eingeführt, das Kunden individuelle Lösungen für die Rezepturentwicklung, Prozessoptimierung, Qualitätskontrolle und Großserienfertigung bietet.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Rohstoffen für die Ernährungsgesundheit setzt sich Natural Field für technologische Innovationen ein und bietet seinen Kunden Liposomen-Dienstleistungen aus einer Hand – von der Rezepturentwicklung bis hin zu Produktionsprozessen –, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Alle Produkte entsprechen den internationalen Normen und garantieren Sicherheit und Wirksamkeit.

Natural Field wird im Oktober 2025 an der U.S. SupplySide Exhibition (Stand Nr. 6247) teilnehmen, um diese innovative Technologie zu präsentieren, einen intensiven Austausch mit globalen Branchenexperten zu führen und seinen Einfluss auf den internationalen Markt zu vergrößern.

