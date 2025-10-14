Aktien Wien Schluss
ATX verliert 0,7 Prozent
- Wiener Aktienmarkt schloss mit 0,68% Minus.
- Raiffeisen Bank und Wienerberger stark betroffen.
- Handelsstreit zwischen China und USA belastet Märkte.
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,68 Prozent und 4.697,35 Punkten. Die größten Verluste im Index verbuchten die Schwergewichte Raiffeisen Bank International mit minus 4,6 Prozent und Wienerberger mit minus 3,5 Prozent.
Der breiter gefasste ATX prime fiel um 0,77 Prozent auf 2.342,16 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Negativ hatte sich eine erneute Verschärfung im Ton zwischen China und den USA ausgewirkt.
Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen./mik/spo/APA/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie
Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 29,46 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd..
Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.