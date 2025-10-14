ATX verliert 0,7 Prozent

Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen./mik/spo/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 29,46 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd..

Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.