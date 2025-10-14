Tech4Nature erweitert Reichweite auf dem IUCN-Weltnaturschutzkongress

Auf dem diesjährigen Kongress nahmen die Partner von Tech4Nature an einer Reihe von Foren teil, um die Leistungsfähigkeit der Technologie im Bereich des Naturschutzes zu verdeutlichen. Zu den wichtigsten Tech4Nature-Projekten, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden, gehören:

ABU DHABI, VAE, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- International Union for Conservation of Nature (IUCN) und Huawei erweiterten die Reichweite ihrer gemeinsamen globalen Tech4Nature-Partnerschaft mit einer Reihe von Veranstaltungen auf dem IUCN-Weltnaturschutzkongress in Abu Dhabi.

Tech4Nature China , das mithilfe von Audioüberwachungsgeräten und KI-Analysen eine Datenbank mit Stimmabdrücken von Hainan -Gibbons erstellt, von denen es weltweit nur noch 42 gibt. Die sich daraus ergebenden datengestützten Erkenntnisse können dazu beitragen, die Wiederansiedlungsbemühungen durch die Identifizierung von Familiengruppen, Einzelgängern und Schlüsselgebieten für die Wiederherstellung von Lebensräumen zu steuern.

, das mit kostengünstigen Sensoren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Mangrovenökosysteme der brasilianischen Insel Marajo und die Faktoren, die die Mangrovenkrabbenpopulationen beeinflussen, untersucht.

In Übereinstimmung mit der Grünen Liste der IUCN und Huawei TECH4ALL zielt Tech4Nature darauf ab, die Ergebnisse des Naturschutzes mithilfe digitaler Technologien zu verbessern. Seit ihrem Start im Jahr 2020 hat die Initiative 11 Vorzeigeprojekte in 8 Ländern in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnern und lokalen Gemeinschaften durchgeführt.

Neben China und Brasilien laufen derzeit Phase-II-Projekte von Tech4Nature in Mexiko zum Schutz von Jaguaren im staatlichen Reservat Dzilam de Bravo, in der Türkei zur Überwachung von Schirmspezies als Indikatoren für die Gesundheit des gesamten Ökosystems mit Schwerpunkt auf Wildziegen und Damhirschen, in Kenia zum Schutz von Korallenriffen und zur Verhinderung illegaler Fischerei sowie in der spanischen Provinz Barcelona zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeitaktivitäten auf den Habichtsadler.

Auf dem Weltnaturschutzkongress wurden auch die ersten Tech4Nature Awards verliehen und die Gewinner in drei Kategorien bekannt gegeben:

Distant Imagery Solutions hat in der Kategorie „Technologische Innovation" für die Lösung „Radikale Wiederherstellung: Demokratisierung der Klimatechnologie für die Wiederherstellung von Ökosystemen" gewonnen.

African People & Wildlife hat den NatureTech Stewards-Preis für die Lösung „Stärkung von Gemeinschaftsaktionen für widerstandsfähige Graslandschaften" gewonnen.

M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) gewann in der Kategorie Artenschutz für die Lösung „Schutz der gefährdeten Olive-Ridley-Schildkröten entlang der Küste von Odisha in Indien".

„Diese preisgekrönten Lösungen zeigen, wie innovative Technologie, wenn sie in die Hände von Naturschützern und Gemeinschaften gelegt wird, echte Veränderungen für die Natur und die Menschen bewirken kann", sagte Grethel Aguilar, Generaldirektorin der IUCN. „Die Tech4Nature Awards werfen ein Licht auf die Kreativität und Entschlossenheit derjenigen, die an der vordersten Front des Naturschutzes arbeiten. Ihre Innovationen bringen uns einer gerechten Welt näher, die die Natur schätzt und bewahrt."

Die Lösungen für jede Kategorie der Tech4Nature Awards wurden von einer Jury aus Technologie- und Naturschutzexperten aus der ganzen Welt bewertet.

„Digitale Innovationen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung naturfreundlicher, nachhaltiger und inklusiver Lösungen zur Überwachung, zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wildtierpopulationen und ihren Ökosystemen", sagte Max Cuvellier Giacomelli, Leiter des Bereichs Mobile for Development bei der GSMA und einer der Juroren in der Kategorie „Technologische Innovation". „Es ist unglaublich ermutigend, so viele Initiativen vor Ort zu sehen und die Chance zu bekommen, einige von ihnen durch den Tech4Nature Award ins Rampenlicht zu stellen."

Der IUCN-Weltnaturschutzkongress findet alle vier Jahre statt und bringt Experten für Naturschutz aus der ganzen Welt zusammen. Die Themen dieses Jahres waren: mehr Naturschutz, weniger Risiken durch den Klimawandel, mehr Gerechtigkeit, der Weg zu naturfreundlichen Wirtschaftssystemen und Gesellschaften sowie bahnbrechende Innovationen und Führungsstärke im Naturschutz.

