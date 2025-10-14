Prozessbeginn - René Benkos Opfer hoffen auf Gerechtigkeit

Straubing (ots) - René Benko und seine Signa-Holding haben sich stets auf das

Geschäft mit lukrativen Immobilien und Luxus konzentriert. Mitarbeiter und

Lieferanten waren nur ein zu vernachlässigender Teil einer Rechnung, die am Ende

für viele Verlierer sorgte. Die Frage ist, ob Gerichte wirklich den großen

Strippenziehern mit ihren Tricks, ihren Geldflüssen und "Geschenken" innerhalb

der Familie, ihren Stiftungen und Firmengeflechten beikommen. Ob am Ende

Gerechtigkeit siegt, hängt nicht nur von dem Urteil der Richter und der Härte

einer möglichen Strafe ab, sondern auch davon, ob auch seine Opfer endlich das

Gefühl bekommen, dass ihr Leid und ihre Verluste nicht einfach übersehen werden.



