    Prozessbeginn - René Benkos Opfer hoffen auf Gerechtigkeit

    Straubing (ots) - René Benko und seine Signa-Holding haben sich stets auf das
    Geschäft mit lukrativen Immobilien und Luxus konzentriert. Mitarbeiter und
    Lieferanten waren nur ein zu vernachlässigender Teil einer Rechnung, die am Ende
    für viele Verlierer sorgte. Die Frage ist, ob Gerichte wirklich den großen
    Strippenziehern mit ihren Tricks, ihren Geldflüssen und "Geschenken" innerhalb
    der Familie, ihren Stiftungen und Firmengeflechten beikommen. Ob am Ende
    Gerechtigkeit siegt, hängt nicht nur von dem Urteil der Richter und der Härte
    einer möglichen Strafe ab, sondern auch davon, ob auch seine Opfer endlich das
    Gefühl bekommen, dass ihr Leid und ihre Verluste nicht einfach übersehen werden.

