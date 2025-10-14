Bombee, Tochter von ESE Entertainment, wird zum exklusiven Produktionspartner für den FC Supra, einen Fußballverein in Montreal

Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / ESE Entertainment Inc. (TSXV: ESE) (OTCQX: ENTEF) („ESE“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Bombee Global Entertainment Ltd. („Bombee“), ein führender Anbieter von Live-Event-Produktionen und Übertragungsdienstleistungen, als exklusiver Produktionspartner für die offizielle Veranstaltung zur Vorstellung des FC Supra ausgewählt wurde. Der FC Supra ist der neueste Fußballverein, der sich der Canadian Premier League (CPL) anschließt.

„Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein für Bombee, da wir in die Förderung traditionellerer Sportarten investieren. Die Veranstaltung war mitreißend und wir sind stolz, den FC Supra bei der Einführung der Mannschaft vor ihrem Debüt im Jahr 2026 unterstützt zu haben“, sagt Michael Sciortino, Senior Partner bei Bombee.

„Durch die Partnerschaft mit Bombee konnten wir die Einführung unserer Mannschaft genießen und wussten zugleich, dass die Produktion von einem erstklassigen Team sichergestellt wurde. Wir schreiben das nächste Kapitel in der langen und leidenschaftlichen Verbindung, die die Fußballgemeinschaft in Quebec mit diesem schönen Sport hat. Dies ist nicht nur ein Comeback, sondern eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, um eine verheißungsvolle Zukunft aufzubauen. Wir schaffen ein Vermächtnis für kommende Generationen, indem wir unsere lokale Verbindung wiederbeleben und den einzigartigen Beitrag Quebecs zum kanadischen Fußball feiern“, erklärt Rocco Placentino, President des FC Supra.

„Alle Augen sind auch auf den FC Supra und die Geschichte gerichtet, die der Verein in den kommenden Jahren schreiben wird. Wir sind begeistert, dabei eine Rolle gespielt zu haben, und freuen uns darauf, in der Zukunft an vielen weiteren spannenden Projekten zusammenzuarbeiten“, so Herr Sciortino weiter.

Über Bombee

Bombee wurde von Branchenveteranen gegründet, die maßgeblich an der Leitung und dem Wachstum von Festivals wie DreamHack, einer der einflussreichsten Veranstaltungen in der Gaming-Welt, beteiligt waren. Dank der reichen Geschichte von Bombee konnten wir eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der E-Sport-Landschaft spielen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Live-Produktion, Spezialeffekte, Rundfunk und Eventmanagement schafft Bombee unvergessliche Erlebnisse, von denen Spieler, Spieleverleger und Fans gleichermaßen profitieren. Aufbauend auf unserer Leidenschaft für Spitzenleistungen, unserem Innovationsgeist und unserem unerschütterlichen Engagement werden wir auch weiterhin die Grenzen erweitern, um das E-Sport-Entertainment noch attraktiver zu machen. | https://bombee.gg