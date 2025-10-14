BASF Aktie knickt um -2,27 % ein - 14.10.2025

Die BASF Aktie notiert aktuell bei 41,76€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,97 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BASF in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,02 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -4,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BASF eine negative Entwicklung von -0,80 % erlebt.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,27 % 1 Monat -3,99 % 3 Monate +0,02 % 1 Jahr -9,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheiten an den Märkten, insbesondere durch Trumps mögliche Handelsmaßnahmen, die BASF betreffen könnten. Trotz dieser Unsicherheiten zeigt die BASF-Aktie relative Stabilität im Vergleich zu anderen DAX-Titeln. Zudem werden die geplanten Aktienrückkäufe und die Transaktion mit Carlyle als positive Schritte für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,33 Mrd. wert.

Die neu entflammte Konfrontation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag erneut durchgeschüttelt. Nachdem sich die wichtigsten Indizes zu Wochenbeginn noch erholt hatten, mussten sie nun wieder teils …

Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im DAX.

Die neu entflammte Konfrontation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat dem Dax am Dienstag die nächste Korrektur eingebrockt. Nachdem der Leitindex am vergangenen Donnerstag ein nächstes Rekordhoch erreicht hatte, sind die Anleger …

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.