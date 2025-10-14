Beyond Meat Aktie weiter abwärts - -21,77 % - 14.10.2025

Mit einer Performance von -21,77 % musste die Beyond Meat Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Beyond Meat abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -69,32 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -54,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -59,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Beyond Meat um -75,35 % verloren.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -54,52 % 1 Monat -59,77 % 3 Monate -69,32 % 1 Jahr -84,79 %

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,80 Mio. wert.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.