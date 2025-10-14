NVIDIA - Aktie zeigt Schwäche - 14.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,01 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Im Jahr 2025 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +23,33 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,14 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate +14,01 % 1 Jahr +30,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die durch einen wahrgenommenen Hype in der KI-Branche und sinkende Wachstumsraten belastet wird. Nutzer äußern Bedenken, dass die Abhängigkeit von NVIDIA durch Konkurrenz wie Broadcom steigt. Zudem wird eine schwache technische Marktreaktion und geopolitische Unsicherheiten als mögliche Ursachen für eine bevorstehende Korrektur diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Bil. wert.

Von Nvidia bis OpenAI fließen unglaubliche Summen in künstliche Intelligenz – doch der erhoffte wirtschaftliche Durchbruch bleibt aus. Experten warnen: Viel Geld, wenig Ertrag – die KI-Revolution könnte sich als teurer Irrtum entpuppen.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen, zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus. Welche Unternehmen dabei besonders auffallen, erfahren Sie hier.

Ein neuer Schlagabtausch zwischen Peking und Washington setzt Europas Verteidigungswerte unter Druck. Chinas Beschränkungen für Seltene Erden bedrohen Lieferketten für F-35, Raketen und Drohnen.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.