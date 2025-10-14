Broadcom Aktie unter Verkaufsdruck - 14.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Mit einer Performance von -2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Obwohl die Broadcom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,69 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +5,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,08 % gewonnen.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,29 % 1 Monat -1,46 % 3 Monate +29,69 % 1 Jahr +82,16 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Bil. wert.

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z) bewegt sich in einem intakten und dynamischen primären Aufwärtstrend. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 96% zulegen. Zuletzt hatte das Papier nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 374,23 USD am 11. September eine Korrekturphase gestartet. Dabei wurde die am 5. September nach Quartalszahlen geformte bullishe Ausbruchslücke teilweise geschlossen und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie am 10. Okt...

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.