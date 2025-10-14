LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie klettert deutlich - 14.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie. Mit einer Performance von +8,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -2,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,15 %. Im Jahr 2025 gab es für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bisher ein Minus von -15,35 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,92 % 1 Monat +9,15 % 3 Monate +10,40 % 1 Jahr -17,88 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 500 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,08 Mrd.EUR wert.

Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte …

Paris, October14th, 2025 The disclosure of share transactions carried out from October 6th to October 10th, 2025, was sent to the AMF on October 14th, 2025. As required by current law, this document is publically available and can be consulted on …

Paris, October 14, 2025 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, the world’s leading high-quality products group, recorded revenue of €58.1 billion in the first nine months of 2025. LVMH showed good resilience and maintained its powerful innovative …

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.