Alcor Micro präsentiert auf dem OCP Global Summit 2025 seine neueste Arm-basierte CPU-Plattform „Mobius100 (CSS V3)".

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alcor Micro (8054.TWO), eine Tochtergesellschaft von Egis Technology Inc. (6462.TWO), wird am Open Compute Project (OCP) Global Summit 2025 in San Jose, Kalifornien, teilnehmen, um seine neueste Arm-basierte CPU-Plattform – Mobius100 (CSS V3) – vorzustellen. Die 8-Kern-Emulationsplattform wurde speziell für Server mit künstlicher Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner (HPC) entwickelt und unterstreicht die Führungsrolle von Alcor Micro im Bereich der offenen Computerinnovation und fortschrittlichen Chiparchitektur.

Die Vorführung vor Ort wird die Zusammenarbeit und Innovation innerhalb des Arm-Ökosystems hervorheben. In Zusammenarbeit mit Cadence und Jmem Tek präsentiert Alcor Micro eine bahnbrechende Digital Twin Design-Plattform – die Arm CSS V3 8-Core Emulation Platform. Diese Plattform definiert die Architektur, den Design-Ablauf und die Standards der Chip-Entwicklung der nächsten Generation neu und beschleunigt die heterogene Chip-Integration sowie Innovationen auf Systemebene. Durch eine vertiefte Zusammenarbeit innerhalb des Arm-Ökosystems ebnen die Partner den Weg für eine neue Ära des offenen Computing.

Wegweisend für die Zukunft des CPU-Designs: Heterogenes Computing und Chiplet-Architektur

Alcor Micro nutzt die neueste Arm CSS V3 EAC2-Architektur, die CPU-Die-zu-CPU-Die-Verbindungen als Rechensteuerungs-Hub unterstützt und eine flexible Konnektivität mit GPUs, NPUs und verschiedenen KI-Beschleuniger-Dies für eine echte heterogene Rechenintegration ermöglicht. Dieses Design verbessert die Gesamtleistung und Skalierbarkeit des Systems und schafft eine robuste Grundlage für zukünftige KI- und HPC-Anwendungen. Dank der energieeffizienten Architektur der Arm-CPUs erzielt Alcor Micro eine herausragende Leistung pro Watt und bietet außergewöhnliche Rechenleistung bei begrenztem Stromverbrauch. Diese Optimierung erfüllt die steigenden Anforderungen von KI- und Rechenzentrums-Workloads und unterstützt gleichzeitig globale Ziele für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.