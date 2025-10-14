    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angriff aus der CSU auf Sparplan der Gesundheitsministerin

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU-Sparplan für Krankenversicherung stößt auf Widerstand.
    • CSU kritisiert Kürzung von 1,8 Milliarden Euro.
    • Holetschek fordert höhere Steuerzuschüsse für Gesundheit.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - CDU-Gesundheitsministerin Nina Warkens Milliarden-Sparplan für die gesetzliche Krankenversicherung stößt in der Schwesterpartei CSU auf Widerstand: Deren Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek kritisierte im "Münchner Merkur" (Mittwoch), dass Warken in der Koalition vereinbarte vier Milliarden Euro für die Krankenhäuser nun wieder kürzen wolle: "Die Krankenhäuser in Deutschland stehen weiter unter massivem Druck", sagte Holetschek dem "Münchner Merkur" (Mittwoch).

    Die vier Milliarden waren nach Worten des CSU-Politikers für die finanzielle Stabilisierung der Krankenhäuser gedacht. "Wenn nun aber rund 1,8 Milliarden Euro wieder aus dem System herausgenommen werden, gefährdet das genau diese Stabilisierung", kritisierte Holetschek.

    Warken will ihr Zwei-Milliarden-Sparpaket an diesem Mittwoch ins Bundeskabinett einbringen, um neuerlichen Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge vorzubeugen. Den Großteil davon sollen laut Kassen die Krankenhäuser beisteuern. Holetschek schlägt dagegen vor, das Gesundheitswesen in Form höherer Steuerzuschüsse von den sogenannten versicherungsfremden Leistungen zu entlasten. Damit sind Leistungen gemeint, die eigentlich nicht zu den Aufgaben der Kassen gehören, aber dennoch von diesen bezahlt werden./cho/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Angriff aus der CSU auf Sparplan der Gesundheitsministerin CDU-Gesundheitsministerin Nina Warkens Milliarden-Sparplan für die gesetzliche Krankenversicherung stößt in der Schwesterpartei CSU auf Widerstand: Deren Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek kritisierte im "Münchner Merkur" (Mittwoch), dass Warken …