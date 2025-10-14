JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal von 6170 auf 6100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eisenerz-Auslieferungen seien etwas schwächer gewesen als von ihm gedacht, sodass Rio Tinto ein starkes Schlussquartal brauche, um das untere Ende der Prognose zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane in seiner Analyse am Dienstag. Unter den breit aufgestellten Minenkonzernen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist Rio Tinto aber sein "Top Pick". Mit Blick auf den Kapitalmarkttag Anfang Dezember verlieh der Experte der Aktie den Status "Positive Catalyst Watch", womit er glaubt, dass der Kurs von diesem Ereignis profitieren dürfte./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 58,89EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 19:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



