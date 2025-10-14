RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode- und Lederwaren schnitt besser ab als befürchtet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Resultate des französischen Luxusgütekonzerns ein Schritt in die richtige Richtung./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,64 % und einem Kurs von 583,5EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 19:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte