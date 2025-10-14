    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caterpillar Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +5,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.

    Besonders beachtet! - Caterpillar Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2025
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

    Caterpillar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Mit einer Performance von +5,02 % konnte die Caterpillar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.000,00€
    Basispreis
    30,83
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.801,24€
    Basispreis
    31,68
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Caterpillar Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +25,78 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +2,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +24,34 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

    Caterpillar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,18 %
    1 Monat +17,92 %
    3 Monate +25,78 %
    1 Jahr +18,24 %

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,63 Mrd.EUR wert.

    Dow im Plus - Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit


    Am New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen die Sorgen um eine neue Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit verdrängt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine Verluste aus dem frühen Handel ab …

    Deutsche Indizes schwächeln: SDAX und MDAX stürzen ab, Dow Jones im Plus


    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen, zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus. Welche Unternehmen dabei besonders auffallen, erfahren Sie hier.

    Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Caterpillar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Caterpillar

    +4,70 %
    +2,48 %
    +18,42 %
    +25,07 %
    +19,39 %
    +130,85 %
    +214,40 %
    +602,83 %
    +1.426,85 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Caterpillar Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +5,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.