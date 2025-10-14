Caterpillar Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2025

Mit einer Performance von +5,02 % konnte die Caterpillar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Caterpillar Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +25,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +2,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +24,34 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,18 % 1 Monat +17,92 % 3 Monate +25,78 % 1 Jahr +18,24 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,63 Mrd.EUR wert.

Am New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen die Sorgen um eine neue Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit verdrängt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine Verluste aus dem frühen Handel ab …

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen, zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus. Welche Unternehmen dabei besonders auffallen, erfahren Sie hier.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.