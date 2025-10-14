Börsen Update USA - 14.10. - Dow Jones stark +0,95 %

Der Dow Jones steht bei 46.473,13 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.

Top-Werte: Caterpillar +5,02 %, Walmart +3,88 %, American Express +3,77 %, Honeywell International +1,77 %, The Home Depot +1,76 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,79 %, Salesforce -2,06 %, Amazon -1,53 %, JPMorgan Chase -1,29 %, Goldman Sachs Group -1,28 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.717,06 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Airbnb Registered (A) +3,95 %, Atlassian Registered (A) +3,13 %, GLOBALFOUNDRIES +3,07 %, Charter Communications Registered (A) +2,88 %, Paccar +2,86 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,79 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,51 %, Zscaler -3,47 %, Broadcom -3,03 %, Intel -2,53 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.672,36 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Wells Fargo +8,00 %, Southwest Airlines +5,42 %, Builders Firstsource +5,14 %, Caterpillar +5,02 %, Delta Air Lines (DE) +4,76 %

Flop-Werte: Arista Networks -4,85 %, Humana -4,00 %, NVIDIA -3,79 %, Western Digital -3,76 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,51 %