Börsen Update
Börsen Update USA - 14.10. - Dow Jones stark +0,95 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.473,13 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.
Top-Werte: Caterpillar +5,02 %, Walmart +3,88 %, American Express +3,77 %, Honeywell International +1,77 %, The Home Depot +1,76 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,79 %, Salesforce -2,06 %, Amazon -1,53 %, JPMorgan Chase -1,29 %, Goldman Sachs Group -1,28 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.717,06 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Airbnb Registered (A) +3,95 %, Atlassian Registered (A) +3,13 %, GLOBALFOUNDRIES +3,07 %, Charter Communications Registered (A) +2,88 %, Paccar +2,86 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,79 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,51 %, Zscaler -3,47 %, Broadcom -3,03 %, Intel -2,53 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.672,36 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Wells Fargo +8,00 %, Southwest Airlines +5,42 %, Builders Firstsource +5,14 %, Caterpillar +5,02 %, Delta Air Lines (DE) +4,76 %
Flop-Werte: Arista Networks -4,85 %, Humana -4,00 %, NVIDIA -3,79 %, Western Digital -3,76 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,51 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.