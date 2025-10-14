    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Handelskrieg Trump-China: Wir Europäer sind jetzt mittendrin!

    Blufft Trump? Aber das ist nicht mehr nur ein Handelskrieg zwischen den USA und China - nun sind auch wie Europäer betroffen

    Wie reagiert Trump auf die aktuellen Aktionen von China im Handelskrieg? Das Weiße Haus versucht weiter die Methode TACO: das Treffen Trump-Xi Jinping sei nach wie vor vereinbart - wir wissen davon aber nur durch die USA, denn China hat sich dazu bislang nicht geäußert. Blufft Trump? Aber das ist nicht mehr nur ein Handelskrieg zwischen den USA und China - nun sind auch wie Europäer betroffen, nachdem die Niederlande auf Anordnung der USA eine chinesische Chip-Firma beschlagnahmt hat - und Peking hat darauf geantwortet. Damit sind wir also mittendrin im Handelskrieg - wahrscheinlich mit Folgen für die Wirtschaft in Europa (Seltene Erden)..

    Hinweise aus Video:

    Das Video "Handelskrieg Trump-China: Wir Europäer sind jetzt mittendrin!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
