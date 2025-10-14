Blue Moon Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Springer Critical Metals Mine und Verarbeitungsanlage in Nevada und gibt seine Absicht bekannt, an der NASDAQ notiert zu werden

TORONTO, Ontario – 14. Oktober 2025 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon” oder das „Unternehmen”) (TSXV: MOON; OTCQX: BMOOF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit GO0DS LLC (der „Verkäufer“) über den Erwerb der Springer-Mine, der Mühle und aller damit verbundenen Infrastrukturen, die für die Mineralverarbeitung in Pershing County, Nevada, erforderlich sind (die „Liegenschaft“) (zusammen die „Transaktion“), unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, darunter die Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung und die Verlängerung bestimmter Wasserrechte, die von der Mühle genutzt werden, sowie andere übliche Bedingungen für Transaktionen dieser Art. Als Gegenleistung für die Exklusivität für die Liegenschaft hat Blue Moon dem Verkäufer eine nicht rückzahlbare Barzahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar geleistet.

Die Springer-Mühle verarbeitete in der Vergangenheit Wolfram und verfügt über einen Ammoniumparawolframat-Kreislauf („APT“) einschließlich Autoklav und zugehöriger Reagenzsysteme. Die Mühle kann leicht umgerüstet werden, um Konzentrate aus kritischen Metallen aus alternativen Quellen herzustellen. Blue Moon beabsichtigt, ein Hub-and-Spoke-Geschäftsmodell zu entwickeln, indem man kleinere, hochgradige Untertage-Minen für kritische Metalle im Westen der Vereinigten Staaten („USA“) erwirbt, erschließt und das mineralisierte Material in der Springer Mill verarbeitet. Diese Strategie steht im Einklang mit den Bemühungen der US-Bundesregierung, die heimische Produktion kritischer Metalle zu fördern und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern.

Das Springer-Grundstück umfasst etwa 11.280 Acres an Mineralienkonzessionen und Grundstücken. Die Mineralressource befindet sich vollständig auf privaten Grundstücken. Die historische Mineralressource auf dem Grundstück beträgt: (1)(2)

- Historische Schätzung der angezeigten Ressourcen von 355.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,537 % WO3

- Historische Schätzung der abgeleiteten Ressourcen von 1.934.600 Tonnen mit einem Gehalt von 0,493 % WO3

Die Infrastruktur der Mine umfasst einen vertikalen Schacht, der bis zu einer Tiefe von 1.600 Fuß ausgebaut ist, einen Förderturm und eine 3-Kammer-Förderanlage sowie die dazugehörige Ausrüstung.

Die Blue Moon Mine im Besitz des Unternehmens in Kalifornien könnte als eine solche Zufuhr dienen, die etwa 375 Meilen von der Mühle entfernt ist. Die Hauptgleisverbindung der Union Pacific Railway ist 7 Meilen von der Mühle entfernt, und der Standort wurde in der Vergangenheit von einem Gleisanschluss bedient, der möglicherweise wiederhergestellt werden könnte. Die Mühle befindet sich auf einem Privatgrundstück mit ausreichend Platz für die Erweiterung zusätzlicher Verarbeitungslinien und reichlich Raum für die Erweiterung der Abraumhalde sowie einer starken Strom- und Straßeninfrastruktur. Die Mühle verfügt über mehrere Wasserrechte, die sich in verschiedenen Stadien befinden, wobei einige Verlängerungen erfordern, die, wie oben beschrieben, eine Voraussetzung für den Abschluss dieser Transaktion sind. Unter der Annahme, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Abschluss der Transaktion in den folgenden Monaten erwartet.

Unabhängig davon gibt das Unternehmen vor dem Hintergrund dieser Transaktion und seiner US-Vermögensbasis bekannt, dass man beabsichtigt, die Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Capital Market (der „NASDAQ“) zu beantragen, wobei die Notierung voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird. Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, kommentiert: „Der Erwerb der Mühle eröffnet dem Unternehmen eine enorme Chance, kleinere, höhergradige Minen zu erschließen, die den Bereich der kritischen Mineralien abdecken, darunter Basismetalle, Antimon und Wolfram in den USA. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Minen in den USA zu bauen, und unser Team ist besonders stark in den Bereichen Bau, Betrieb und Minenfinanzierung. Die Entscheidung, einen Antrag auf Notierung an der NASDAQ zu stellen, ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie, die sich auf die Lieferkette für kritische Metalle konzentriert und gleichzeitig das Unternehmen rasch voranbringt. In letzter Zeit war unsere Liquidität an vielen Tagen an der OTCQX größer als an der TSXV, daher ist dies nur eine natürliche Entwicklung.“

Highlights der Transaktion

Abbildung 1: Draufsicht auf die Springer-Mühle in Pershing County, Nevada

Abbildung 2: Springer-Kugelmühle

Die Mühle umfasst die folgenden Vermögenswerte, die sich im Allgemeinen in gutem Zustand befinden, sowie Genehmigungen und Rechte:

Bergwerk- und Mühlenanlagen

- Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von ca. 1.200 t/Tag zur Herstellung von Wolframkonzentraten und/oder APT

- Elektrische Infrastruktur einschließlich Hauptumspannwerk (69 kV bis 5 kV), Transformatoren, Schaltanlagen, MCCs, Softstarter, Umspannwerke

- Brecher- und Fördersystem

- Nebenanlagen: Förderhaus, Bergwerksumspannwerk, Wartungsplattformen, Lager, Büros

- Absetzbecken (konventionell und Trockenlagerung)

- Straßen, Tanklager und sonstige oberirdische Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Betrieb

- Wasserrechte

Genehmigungen und Zulassungen

- Übertragung wichtiger Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Genehmigung zur Kontrolle der Wasserverschmutzung

- Betriebsgenehmigung für Luftqualität Klasse II

- Dammgenehmigungen

- Rekultivierungsgenehmigung und Bürgschaft

- Genehmigung für künstliche Teiche in der Industrie

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Dustin Small, P.Eng., einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen:

(1) Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat eine qualifizierte Person noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historische Schätzung gemäß NI 43-101 als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und Blue Moon behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Um die historische Schätzung zu verifizieren, muss das Unternehmen eine qualifizierte Person beauftragen, die historischen Daten zu überprüfen, alle seit dem Datum der Schätzung auf dem Grundstück durchgeführten Arbeiten zu überprüfen und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Blue Moon betrachtet diese historischen Daten als Indikator für die potenzielle Größe und den Gehalt der mineralisierten Lagerstätten, und diese Daten sind für die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Grundstück relevant.

(2) Das Datum dieser Schätzung ist der 20. August 2012 und ist in der „Vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung der Wolframmine Springer, Pershing County, Nevada, USA” vom 31. Dezember 2013 enthalten, die von Keith McCandlish von DMT Geosciences Ltd. erstellt wurde.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt drei polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten. Alle drei Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink und Kupfer stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU der für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit kritischen Metalle. Zu den Hauptaktionären zählen Oaktree, Hartree, Wheaton Precious Metals, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

