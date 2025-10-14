Phemex kündigt Halloween FuturesTrading Festival mit einem Preispool von 200.000 USDT an

Das Festival umfasst: First Futures Trade Reward – Benutzer, die ihren ersten Futures-Handel von 100 USDT oder mehr abschließen, erhalten einen Futures-Positionsgutschein in Höhe von 200 USDT. Volumenbasierter Meilenstein-Pool – Eine Prämienstruktur in Höhe von 70.000 USDT, verteilt auf fünf Handelsvolumenstufen.

APIA, Samoa, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Phemex , die effizienteste Kryptobörse, kündigte ihr Halloween Futures Trading Festival an, bei dem Händler, die zwischen dem 10. und 31. Oktober 2025 teilnehmen, 200.000 USDT an Belohnungen erhalten. Die Kampagne richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Futures-Händler.

Die Anmeldung ist bis zum 31. Oktober um 10:00 Uhr UTC möglich. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Landing Page der Veranstaltung .

Das Festival ist Teil der saisonalen Handelsinitiativen von Phemex für den Oktober 2025.

Phemex wurde 2019 gegründet und ist die effizienteste Kryptobörse, der über 6 Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die nahtlose Funktionalität mit institutioneller Sicherheit verbinden. Phemex ist für ihre Zuverlässigkeit sowie Innovationskraft bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einer Branche, in der Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf Benutzererfahrung und Transparenz legt.

