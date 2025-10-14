Besonders beachtet!
Aurubis Aktie tiefrot - 14.10.2025
Am 14.10.2025 ist die Aurubis Aktie, bisher, um -7,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aurubis Aktie.
Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.
Aurubis Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025
Die Aurubis Aktie notiert aktuell bei 108,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,75 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aurubis-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,63 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +5,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aurubis einen Anstieg von +53,34 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,06 % geändert.
Aurubis Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,83 %
|1 Monat
|+18,12 %
|3 Monate
|+24,63 %
|1 Jahr
|+83,05 %
Informationen zur Aurubis Aktie
Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd.EUR wert.
Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen
Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Die Schuldverschreibungen sollen bis zum Jahr 2032 laufen und einen Nennbetrag von 500 …
Salzgitter will über Wandelanleihe Aurubis-Aktien losschlagen
Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Die Schuldverschreibungen sollen bis zum Jahr 2032 laufen und einen Nennbetrag von 500 …
Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.10.2025 / 12:17 CET/CEST Dissemination of a Voting …
Aurubis Aktie jetzt kaufen?
Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.