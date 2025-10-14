Aurubis Aktie tiefrot - 14.10.2025

Die Aurubis Aktie notiert aktuell bei 108,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,75 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aurubis-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,63 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +5,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aurubis einen Anstieg von +53,34 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,06 % geändert.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,83 % 1 Monat +18,12 % 3 Monate +24,63 % 1 Jahr +83,05 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd.EUR wert.

Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Die Schuldverschreibungen sollen bis zum Jahr 2032 laufen und einen Nennbetrag von 500 …

EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.10.2025 / 12:17 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

