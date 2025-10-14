HEX bringt mit NBA-Superstar Kyrie Irving die nächste Generation von Schutzkleidung auf den Markt

FOUNTAIN VALLEY, Kalifornien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- HEX, die nächste Generation der Schutzkleidung von McDavid, gab heute die Einführung seiner bisher fortschrittlichsten Bekleidungskollektion bekannt, die mit modernstem Design entwickelt wurde, um leichten, flexiblen und atmungsaktiven Schutz für Sportler zu bieten, die auf höchstem Niveau antreten. NBA-Superstar Kyrie Irving wird bei der Präsentation der neuen Produkte eine führende Rolle spielen und seine Erfahrung und Leidenschaft für Leistung in den Vordergrund stellen, während HEX die Möglichkeiten moderner Schutzkleidung neu definiert.

Irving schließt sich HEX an, um die bisher fortschrittlichste Schutzlinie der Marke zu präsentieren, die mit modernstem Design entwickelt wurde, um leichten, flexiblen und atmungsaktiven Schutz für den modernen Athleten zu bieten.

Irving hat während seiner gesamten NBA-Karriere HEX-Produkte getragen und verkörpert weiterhin den furchtlosen, hochintensiven Spielstil, für den HEX entwickelt wurde. Sein Einfluss und seine Inspiration waren entscheidend für die Einführung der neuen HEX-Produkte und haben dazu beigetragen, eine Ausrüstung zu entwickeln, die den Athleten das Selbstvertrauen gibt, sich noch mehr anzustrengen, noch härter zu spielen und Höchstleistungen zu erbringen.

„HEX gibt mir auf dem Spielfeld ein gutes Gefühl. Basketball ist ein sehr kämpferischer Sport, und wenn ich HEX trage, kann ich aggressiv bleiben und mein Spiel auf höchstem Niveau spielen, ohne mir Gedanken über die damit verbundenen Zusammenstöße machen zu müssen", so Kyrie Irving. „Für mich geht es nicht nur darum, Verletzungen vorzubeugen, sondern die Freiheit zu haben, ohne Angst an Wettkämpfen teilzunehmen."

HEX wurde für Basketballer entwickelt, die furchtlos spielen. Es wurde speziell entwickelt, um die wichtigsten Aufprallzonen mit leichter Performance-Ausrüstung zu schützen, die sich so schnell und hart bewegt wie die Athleten, die sie tragen. Die neue HEX-Kollektion stellt die nächste Evolution im Basketballschutz dar. Sie wurde mit einem fortschrittlichen Design entwickelt, um gezielten, leichten Schutz in hochbelasteten Zonen zu bieten und den Spielern das Vertrauen zu geben, jedes Spiel anzugreifen.