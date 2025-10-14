RBC stuft BP auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Biraj Borkhataria passte sein Bewertungsmodell am Dienstag nach einem Zwischenbericht des Ölkonzerns an. Mit seinen Prognosen für das dritte Quartal liegt er über den Konsenserwartungen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 4,796EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 21:05 Uhr) gehandelt.
