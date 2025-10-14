JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognosekürzung des Werbekonzerns wegen geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit senkte Marcus Diebel am Dienstag seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda)./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 39,35EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 21:13 Uhr) gehandelt.



