MiTAC Computing präsentiert zukunftsweisende KI-Cluster-Lösungen auf dem OCP Global Summit 2025 zur Förderung offener und energieeffizienter Rechenzentren

Durch die Zusammenarbeit mit AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, Micron, Murata, NVIDIA und Solidigm treibt MiTAC weiterhin Innovationen im Bereich Open Computing und die Entwicklung energieeffizienter Rechenzentren voran.

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen und energieeffizienten Serverlösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme am OCP Global Summit 2025 (13.–16. Oktober, San Jose, CA) , Stand C14 anzukündigen. Unter dem Motto „Vom KI-Server zum Cluster – Offen für Wachstum. Entwickelt für Kühlung." wird MiTAC modulare, skalierbare Infrastrukturen präsentieren, die von einzelnen KI-Servern bis hin zu kompletten Clustern reichen und durch modernste Flüssigkeitskühlung und nachhaltige Designs angetrieben werden.

Vom Server bis zum Cluster | Von luftgekühlt bis flüssigkeitsgekühlt, von AI bis HPC – Vorstellung kompletter Rechenzentrumslösungen

Auf dem Gipfel präsentiert MiTAC Computing sowohl OCP ORv3 als auch EIA-Standard-Racks, die offene und unternehmensweite Rechenzentrumsarchitekturen der nächsten Generation abdecken.

OCP ORv3 Flüssigkeitsgekühltes Rack – Unterstützt bis zu 14 C2811Z5 Multi-Node-Server mit AMD EPYC 9005-Prozessoren. Das integrierte Murata 33-kW-Power Shelf MWOCES-211-P-D und das CoolIT 200-kW-CHx200+ In-Rack-CDU bieten effizientes Strom- und Wärmemanagement für Anwendungen mit hoher Dichte. Das offene, modulare Design des Systems mit MiTAC Lake Erie Speichermodulen bietet eine nahtlose Integration von Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen und ermöglicht einen mühelosen Upgrade-Pfad vom Server zum Cluster.

Luftgekühltes EIA-Rack – Konfiguriert mit MiTAC G8825Z5 KI-Servern mit AMD Instinct MI350X/MI325X-GPUs. Dieses 45U-Rack integriert einen Dell Z9864F-ON-Switch mit dem Broadcom Tomahawk 5-Chipsatz für 800G-Hochgeschwindigkeitsverbindungen sowie einen MiTAC GC68C-B8056-Managementserver und einen MiTAC TS70A-B8056-Speicherserver. Das Ergebnis ist eine schnelle, kompatible KI- und HPC-Cluster-Implementierung innerhalb der bestehenden Infrastruktur, die Unternehmen eine effiziente Skalierung vom Einzelserver zum Cluster ermöglicht.