    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Top & Flop

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.10.2025

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.10.2025
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.000,00€
    Basispreis
    30,99
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.801,24€
    Basispreis
    31,52
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +4,47 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,12 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,47 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    American Express
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,01 %
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,03 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Honeywell International
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,12 %
    Chart Honeywell International
    ISIN: US4385161066
    WKN: 870153
    Die Honeywell International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    The Home Depot
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,33 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    JPMorgan Chase
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart JPMorgan Chase
    ISIN: US46625H1005
    WKN: 850628
    Die JPMorgan Chase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

    zurückvorwärts


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im Dow Jones.