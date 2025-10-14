Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,47 %
Performance 1M: -0,12 %
Tagesperformance: -3,71 %
Performance 1M: +6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Tagesperformance: +3,48 %
Performance 1M: +0,01 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +3,03 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: -3,12 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: -9,33 %
Tagesperformance: -2,02 %
Performance 1M: +2,66 %