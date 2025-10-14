    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2025

    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Chart Atlassian Registered (A)
    ISIN: US0494681010
    WKN: A3DUN5
    Die Atlassian Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,19 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,00 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    GLOBALFOUNDRIES
    Tagesperformance: +3,32 %
    Platz 5
    Performance 1M: +9,20 %
    Chart GLOBALFOUNDRIES
    ISIN: KYG393871085
    WKN: A3C6AF
    Die GLOBALFOUNDRIES Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,32 %.

    Zscaler
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,70 %
    Chart Zscaler
    ISIN: US98980G1022
    WKN: A2JF28
    Die Zscaler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    Paccar
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,11 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,30 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 9
    Performance 1M: +17,32 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 10
    Performance 1M: -13,39 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: +55,35 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.


    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 13
    Performance 1M: +18,92 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Honeywell International
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,12 %
    Chart Honeywell International
    ISIN: US4385161066
    WKN: 870153
    Die Honeywell International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 15
    Performance 1M: +0,47 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 16
    Performance 1M: +37,29 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 3,56 % in den letzten 14 Tagen bekräftigt BofA Securities die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten, während andere die Bewertung im Vergleich zu Nvidia als übertrieben empfinden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.


    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 17
    Performance 1M: +4,48 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,15 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 19
    Performance 1M: -4,94 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 20
    Performance 1M: +4,87 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,26 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 22
    Performance 1M: +9,23 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im US Tech 100.