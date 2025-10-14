Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: -2,19 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Tagesperformance: +3,44 %
Performance 1M: -1,00 %
Tagesperformance: +3,32 %
Performance 1M: +9,20 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +11,70 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -8,11 %
Tagesperformance: +2,90 %
Performance 1M: +0,30 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +17,32 %
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: -13,39 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -0,84 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: +55,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: +18,92 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: -3,12 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: +0,47 %
Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +37,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 3,56 % in den letzten 14 Tagen bekräftigt BofA Securities die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten, während andere die Bewertung im Vergleich zu Nvidia als übertrieben empfinden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +4,48 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -5,15 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: -4,94 %
Tagesperformance: +2,06 %
Performance 1M: +4,87 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -0,26 %
Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: +9,23 %