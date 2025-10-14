Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,00 %
Performance 1M: -15,02 %
Tagesperformance: +5,58 %
Performance 1M: +0,82 %
Tagesperformance: -5,54 %
Performance 1M: +5,59 %
Tagesperformance: +5,52 %
Performance 1M: -1,56 %
Tagesperformance: +5,48 %
Performance 1M: +17,92 %
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: -4,90 %
Tagesperformance: +5,34 %
Performance 1M: -11,26 %
Tagesperformance: +5,07 %
Performance 1M: -3,55 %
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: -15,19 %
Tagesperformance: +4,67 %
Performance 1M: -10,02 %
Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: -0,12 %
Tagesperformance: -4,39 %
Performance 1M: +21,50 %
Tagesperformance: +4,31 %
Performance 1M: -5,76 %
Tagesperformance: +4,31 %
Performance 1M: -1,26 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: -12,66 %
Tagesperformance: +3,92 %
Performance 1M: -2,19 %
Tagesperformance: +3,91 %
Performance 1M: -10,66 %
Tagesperformance: +3,90 %
Performance 1M: -6,13 %
Tagesperformance: +3,88 %
Performance 1M: -11,83 %
Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: -0,79 %
Tagesperformance: +3,87 %
Performance 1M: -16,03 %
Tagesperformance: -3,86 %
Performance 1M: +6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: -1,84 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +12,34 %
Tagesperformance: -3,36 %
Performance 1M: -6,88 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: +17,32 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -0,84 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +3,03 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: +21,58 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: +5,67 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +55,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: +5,01 %
Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +9,90 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +2,66 %
Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: +4,26 %
Tagesperformance: -2,17 %
Performance 1M: +22,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens. Einige Anleger sind optimistisch über die Stabilisierung und lukrative Aufträge, während andere auf Rücksetzer warten, um ihre Positionen zu verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: +22,88 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: +9,23 %