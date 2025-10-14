    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWells Fargo AktievorwärtsNachrichten zu Wells Fargo

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.10.2025

    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Chart Wells Fargo
    ISIN: US9497461015
    WKN: 857949
    Die Wells Fargo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,05 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +6,00 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,02 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,00 %.

    Southwest Airlines
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,82 %
    Chart Southwest Airlines
    ISIN: US8447411088
    WKN: 862837
    Die Southwest Airlines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -5,54 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,59 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,54 %.

    Delta Air Lines (DE)
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,56 %
    Chart Delta Air Lines (DE)
    ISIN: US2473617023
    WKN: A0MQV8
    Die Delta Air Lines (DE) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 6
    Performance 1M: +17,92 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +5,42 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,90 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,42 %.

    Mohawk Industries
    Tagesperformance: +5,34 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,26 %
    Chart Mohawk Industries
    ISIN: US6081901042
    WKN: 885067
    Die Mohawk Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,34 %.

    Edison
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,55 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    KKR
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,19 %
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,02 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,12 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 13
    Performance 1M: +21,50 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: +4,31 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,76 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,31 %.

    HP
    Tagesperformance: +4,31 %
    Platz 15
    Performance 1M: -1,26 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,31 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 16
    Performance 1M: -12,66 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,19 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    Carnival Corporation
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 18
    Performance 1M: -10,66 %
    Chart Carnival Corporation
    ISIN: PA1436583006
    WKN: 120100
    Die Carnival Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    Synchrony Financial
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 19
    Performance 1M: -6,13 %
    Chart Synchrony Financial
    ISIN: US87165B1035
    WKN: A117UJ
    Die Synchrony Financial Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 20
    Performance 1M: -11,83 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    Humana
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,79 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Stanley Black & Decker
    Tagesperformance: +3,87 %
    Platz 22
    Performance 1M: -16,03 %
    Chart Stanley Black & Decker
    ISIN: US8545021011
    WKN: A1CTQA
    Die Stanley Black & Decker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,87 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,86 %
    Platz 23
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positive Kursentwicklung und das Wachstumspotenzial durch KI-Innovationen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über die Bewertung und die Abnahme der Wachstumsraten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom wird ebenfalls thematisiert, was zu einer kritischen Sicht auf die zukünftige Kursentwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Citigroup
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 24
    Performance 1M: -1,84 %
    Chart Citigroup
    ISIN: US1729674242
    WKN: A1H92V
    Die Citigroup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 25
    Performance 1M: +12,34 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,88 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 27
    Performance 1M: +17,32 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 28
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 29
    Performance 1M: +3,03 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 30
    Performance 1M: +21,58 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 31
    Performance 1M: +5,67 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 32
    Performance 1M: +55,35 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.


    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 33
    Performance 1M: +5,01 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 34
    Performance 1M: +9,90 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    JPMorgan Chase
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 35
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart JPMorgan Chase
    ISIN: US46625H1005
    WKN: 850628
    Die JPMorgan Chase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,26 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 37
    Performance 1M: +22,08 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens. Einige Anleger sind optimistisch über die Stabilisierung und lukrative Aufträge, während andere auf Rücksetzer warten, um ihre Positionen zu verbessern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.


    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 38
    Performance 1M: +22,88 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 39
    Performance 1M: +9,23 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2025 im S&P 500.