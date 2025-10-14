    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Atlassian Registered (A) - Aktienkurs springt nach oben +4,00 % - 14.10.2025

    Am 14.10.2025 ist die Atlassian Registered (A) Aktie, bisher, um +4,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

    Atlassian Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Atlassian Registered (A) Aktie. Sie steigt um +4,00 % auf 134,24. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Atlassian Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,27 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um -0,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -46,52 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

    Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,41 %
    1 Monat -14,11 %
    3 Monate -20,27 %
    1 Jahr -25,02 %

    Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

    Es gibt 166 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,42 Mrd.EUR wert.

    Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Atlassian Registered (A)

    +3,63 %
    -0,41 %
    -14,11 %
    -20,27 %
    -25,02 %
    -37,88 %
    -39,95 %
    ISIN:US0494681010WKN:A3DUN5



