ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für LVMH auf 530 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Kursgewinnen.
- Positive US-Trends könnten europäischen Handel stärken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,96 % und einem Kurs von 580 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,15 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 290,08 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 575,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -11,55 %/+9,48 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 530 Euro
Ja, alles richtig. Siehe meine Aussagen in meinem Blog:
LVMH befindet sich nachweislich in einer Sauregurkenzeit, die sich noch länger halten könnte, sollten die USA den Zollstreit weiterhin eskalieren wollen. Vergesse aber niemals, dass es immer Gründe gab, weshalb gute Qualitätsaktien starke Korrekturen hatten und wie sinnvoll es war, genau dann genauer hinzuschauen, wenn die meisten anderen Marktteilnehmer den Ausgang suchten. Wann soll man wirklich günstig in eine solche Aktie kommen, wenn nicht in Zeiten wie diesen? Natürlich warten sensible Anlagenaturen zu, bis sie erste Anzeichen von nachhaltiger Besserung sehen, während hartgesottene-erfahrene Anleger eben zugreifen, wenn alle am Heulen sind. Ich selbst warte nicht zu, bis eine Aktie 25% Up-Move hinter sich hat, bevor sie eine Preismarke erreicht, die dann mehr Aufschluss über die weitere "langfristige" Richtung bringt. Das Problem mit dem (oft zu langen) Zuwarten ist, wenn eine Aktie dann oft im hohen zweistelligen Bereich "höher" steht, bevor der gemeine Kleinanleger überhaupt Wind davon bekommt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Die Frage ist also, zu welcher Gruppe man am Ende gehören möchte, was jeder für sich selbst entscheiden muss.