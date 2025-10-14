    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    ANALYSE-FLASH

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für LVMH auf 530 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Kursgewinnen.
    • Positive US-Trends könnten europäischen Handel stärken.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Short
    631,44€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 10,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    527,26€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 9,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    +7,96 %
    -2,92 %
    +9,15 %
    +10,40 %
    -17,88 %
    -14,14 %
    +29,65 %
    +237,08 %
    +18.495,70 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,96 % und einem Kurs von 580 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 290,08 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 575,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -11,55 %/+9,48 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 530 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 530,00, was einem Rückgang von -1,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren …